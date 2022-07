Meran: De Paoli ist neuer Ortspolizei-Kommandant

Meran – Nach Abschluss der jeweiligen Auswahlverfahren wurden Alessandro De Paoli zum Kommandanten und Riccardo Raffeiner zum Vizekommandanten der Ortspolizei Meran-Burggrafenamt ernannt. Bei der heutigen Pressekonferenz des Ausschusses stellte Bürgermeister Dario Dal Medico die neuen Führungskräfte vor. Diese treten am 1. August bzw. am 1. September ihren Dienst an.

Alessandro De Paoli, 48, ist ab 1. August der neue Kommandant der Ortspolizei von Meran/Burggrafenamt. Er wird auch die Direktion der Abteilung IV Ortspolizei und Zivilschutz inne haben. De Paoli tritt die Nachfolge von Fabrizio Piras an, der zu Beginn des Jahres das Kommando der örtlichen Polizei in Bozen übernommen hatte. Stellvertretender Kommandant ist Riccardo Raffeiner, der am 1. September das neue Amt antreten wird.

“Beide arbeiten bereits als Inspektoren bei der Ortspolizei und sind wertvolle Mitarbeiter. SIe kennen unsere Realität und das gesamte Polizeiteam gut. Ihre Ernennung zum Kommandanten bzw. zum Vizekommandanten erfolgte daher unter den besten Voraussetzungen. Mein besonderer Dank gilt Fabrizio Piras für sein Engagement und seine Professionalität in all diesen Jahren und auch in dieser heiklen Übergangsphase”, betonte Bürgermeister Dario Dal Medico.

Merans Bürgermeister Dario Dal Medico (Bildmitte) mit dem neuen Ortspolizei-Kommandanten Alessandro De Paoli (rechts im Bild) und dem neuen Vizekommandanten Riccardo Raffeiner.