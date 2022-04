Meran: E-Bike in Garage gerät in Brand

Meran – In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags ist es in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in Untermais zu einem Brand gekommen.

Der defekte Akku eines E-Bikes war in Brand geraten und es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen würden.

Durch das schnelle Eingreifen der Freiwillige Feuerwehr Untermais konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Während und nach des Einsatzes wurden alle Räume mit mobilen Ventilatoren belüftet, um sie vom Rauch zu befreien.