Meran: Ex-Freund attackiert junge Frau bei Sissi-Statue

Meran – Eine junge Frau aus Meran, die mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, ist Opfer eines gewaltsamen Angriffs geworden – mitten in der Stadt am helllichten Tag.

Weil in ihrem Inneren die Alarmglocken schrillten, hatte sie Beziehung beendet. Bereits vorher hatte sie den Verdacht, dass ihr Freund zu Gewalt neigen könnte.

Am Sonntag hat er sich um 15.30 Uhr mit ihr bei der Sissi-Statue an der Sommerpromenade verabredet – angeblich, um ihr ein paar Sachen zurückzugeben. Die junge Frau willigte ein und nahm zum Treffpunkt ihre minderjährige Schwester mit.

Doch das Wiedersehen endet fatal. Ihr Ex-Freund umklammerte sie mit Gewalt und presste seinen Ellbogen gegen ihren Hals. Weil die junge Frau kaum mehr Luft bekam, versuchte ihr, die kleine Schwester zu helfen. Doch der Mann kannte kein Erbarmen und ging auch auf sie los.

Einige Touristen hatten die Szene beobachtet. Als sie einschritten, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Die Schwestern riefen ihre Eltern, die wiederum die Ordnungshüter verständigten. Diese hielten den Angreifer auf.

Die beiden Schwestern mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte rechnen mit einer Heilungsdauer von zehn Tagen aufgrund der Prellungen, die sie aufgrund der Schläge des Mannes davongetragen haben.

„Statistisch ist bewiesen, dass der gefährlichste Moment für die Frau in einer gewaltbehafteten Beziehung ausgerechnet die Trennung ist, also genau dann, wenn die Frau beschließt, sich aus ihrer Lage zu befreien“, erklärt Christine Clignon, die Präsidentin vom Verein GEA, der sich für Frauen einsetzt, die unter häuslicher Gewalt leiden.

Wenn der gewalttätige Partner die Kontrolle über die Frau verliert, komme es in manchen Fällen zu extrem gewalttätigen Handlungen. Clignon rät Frauen in einer solchen Situation, den Kontakt zum Ex-Partner zu vermeiden. „Falls dies nicht möglich ist, sollte man sich an einem öffentlichen Ort treffen und nur mit Begleitung erscheinen“, so Clignon.