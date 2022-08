Meran: Hirschkuh zwingt Lokführer zu Notbremsung

Meran – Eine 200 Kilogramm schwere Hirschkuh hat sich am Samstagvormittag um 8.50 Uhr ausgerechnet auf die Bahngleise bei Meran gestellt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der Lokführer auf der Höhe der Zuegg-Straße im Zug in Richtung Bozen abrupft die Bremse und es erklang ein warnender Pfeifton.

Das erschrockene Tier wollte sich mit einem Sprung retten, stürzte dabei allerdings unglücklich auf die Straße. Zeugenberichten zufolge blieb die Hirschkuh für rund eine Minute am Boden liegen und rappelte sich dann auf, um einen Unterschlupf zu suchen. Man sah deutlich, dass das Tier Schmerzen litt.

Die Hirschkuh schleppte sich bis zum Tor einer Garage, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Der Aufprall auf die Straße hat sich allerdings als zu schwerwiegend erwiesen. Letztendlich ist sie ihren Verletzungen erlegen. Der Förster, der von den aufgeregten Anrainern gerufen worden war, konnte nur noch den Tod feststellen.

Warum sich die Hirschkuh so weit in die Stadt vorgewagt hat, bleibt unklar. Bei Gewittern verlieren Wildtiere manchmal die Orientierung. Es könnte sein, dass die Hirschkuh in der Nähe des Pferderennplatzes Unterschlupf gesucht hat.