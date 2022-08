Meran: Holzhütte geht in Flammen auf

Meran – Die Freiwillige Feuerwehr von Meran ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ausgerückt: Eine Holzhütte in der Postgranzstraße nahe der Passermündung stand in Flammen.

Alarm wurde um kurz um 3.55 Uhr geschlagen.

Die Wehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen auch die Behörden.