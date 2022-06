Meran: Mann geht barfuß ins Geschäft und stiehlt Schuhe

Er wurde in der Nähe des Bahnhofs gefasst

Meran – In Meran ist es am Sonntagnachmittag im Stadt Centrum in der Freiheitsstraße wohl zu einem einzigartigen Fall von Diebstahl gekommen. Ein Mann hat barfuß ein Geschäft betreten und es mit neuen Schuhen wieder verlassen. Zu dumm nur, dass er dafür nicht bezahlt hat.

Offenbar hat der Mann laut herumgeschrien. Gleichzeitig suchte er sich Schuhe der passenden Größe aus und verließ damit anschließend das Geschäft. Die Verkäuferinnen blieb die Spucke weg. Sie konnten kaum glauben, was geschehen war.

Noch bevor er das Geschäft verlassen hatte, verabschiedete sich der Dieb bei allen Anwesenden mit einem Gruß.

Die Angestellten nahmen die Verfolgung auf und verlangten die Bezahlung oder die Rückgabe der Schuhe. Doch der Mann wollte nichts davon wissen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, soll der Mann herum getorkelt sein. Unter Geschrei ergriff er die Flucht.

Dem Personal blieb nichts anderes übrig, als die Carabinieri zu verständigen und Anzeige zu erstatten. Die Ordnungshüter griffen den Mann schließlich in der Nähe des Bahnhofs auf. Wegen der nagelneuen Schuhe war es für sie ein Leichtes, den mutmaßlichen Dieb zu identifizieren. Er wurde angezeigt.

Erleichterung machte sich hingegen bei den Angestellten im Geschäft breit, die zuvor wohl noch nie mit einer derartigen Situation konfrontiert worden waren.