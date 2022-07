Meran: Schlägerei am Theaterplatz

Meran – Am vergangenen Freitag Abend ist es am Theaterplatz in Meran erneut zu einer Schlägerei gekommen. Dabei musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

Medienberichten zufolge sollen zwei junge Nordafrikaner zunächst mit den Fäusten aufeinander losgegangen sein. Dann jedoch zückte einer der beiden ein Messer und verletzte mit diesem seinen Kontrahenten am Unterarm.

Die kurz darauf eintreffenden Carabinieri konnten den Aggressor überwältigen und die Waffe beschlagnahmen. Dem Verletzten wurde eine Genesungsdauer von fünf Tagen prognostiziert.