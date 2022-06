Meran: Überwachungskameras filmen Einbruch in Bar

Meran – In der Bar „Bollicine“ in der Piave-Straße in Meran ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut zu einem Einbruch gekommen. Die Überwachungskameras haben den Vorfall gefilmt.

Die beiden Täter trugen Kapuzen und chirurgische Atemschutzmasken. Eingedrungen sind sie von Terasse aus. Der Vorfall hat sich gegen 1.20 Uhr in der Früh zugetragen.

Aus der Kasse wurden rund 150 Euro entwendet, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Doch auch bei den Getränken haben sie sich die Diebe bedient. Zwei Flaschen mit Superalkohol wurden entwendet. Dazu kommt noch der Sachschaden.

Wie der Betreiber erklärt, handelt es sich um den vierten Einbruch nicht einmal innerhalb eines Jahres. Er hat Anzeige erstattet.