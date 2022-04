Meran: Wenn im Urlaub das Auto geknackt wird

Meran – Wenn im Urlaub ein ungeplanter Aufenthalt auf der Polizeiwache fällig wird, ist das ärgerlich. Einigen Touristen aus Deutschland und der Schweiz ist das in den vergangenen Tagen in Meran aber so ergangen. Ihre Autos wurden auf dem Parkplatz am Springreitplatz in der Toti-Straße sowie auf dem Combi-Parkplatz in der Schießstandstraße von unbekannten Tätern geknackt, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Diese waren auf der Suche nach Wertgegenständen oder auch nur einigen Münzen. Dafür schlugen die Übeltäter die Seitenscheiben mit einem Stein ein und flüchteten mit ihrer Beute. In einem Fall erregte wohl ein überdimensionierter Rucksack ihre Aufmerksamkeit. Doch anstatt Wertsachen befand sich darin ein Gleitschirm von Urlaubern. Das Sportgerät wurde unweit vom Tatort wiedergefunden. Offenbar wussten die Diebe nicht so recht, was sie damit anfangen sollten.

Beide Parkplätze liegen eher abgelegen und sind oft menschenleer. Daher werden sie wohl auch von den Kriminellen gerne aufgesucht. Wie es weiter heißt, werden die Parkplätze auch als Müllablagestelle missbraucht.