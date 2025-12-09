Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 20 Tote bei Brand in Bürogebäude in Jakarta
Explodierte Batterie als Auslöser

Mindestens 20 Tote bei Brand in Bürogebäude in Jakarta

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 11:18 Uhr
Explodierte Batterie als Auslöser
APA/APA/AFP/SYNATRIA RESPATI
Von: APA/AFP

Bei einem Brand in einem Bürogebäude im Zentrum der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind nach Polizeiangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um 15 Frauen, darunter eine Schwangere, sowie fünf Männer, erklärte die indonesische Polizei am Dienstag. Die meisten Todesopfer hätten keine Verbrennungen aufgewiesen und seien höchstwahrscheinlich erstickt.

Das Feuer in dem siebenstöckigen Gebäude sei ausgebrochen, als eine Batterie im ersten Stockwerk des Gebäudes explodierte, erklärte die Polizei. Die Flammen seien mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr suche derzeit noch nach Menschen, die womöglich in dem ausgebrannten Gebäude gefangen sind.

