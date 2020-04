Mindestens 25 Tote bei Lagerhausbrand in Südkorea

Bei einem Brand in einem Lagerhaus in Südkorea sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien noch in dem vierstöckigen Gebäude in Icheon östlich der Hauptstadt Seoul eingeschlossen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Die Rettungskräfte konnten demnach sieben Verletzte bergen.

Das Feuer breitete sich nach Angaben eines Feuerwehrmannes “extrem schnell” aus, so dass sich die Menschen nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Berichten zufolge brach der Brand durch eine Explosion während Bauarbeiten in dem noch nicht fertiggestellten Gebäude aus. Offenbar habe sich brennbares Material zur Isolierung des Untergeschoßes entzündet. Ministerpräsident Chung Sye-kyun befahl die Mobilisierung “allen notwendigen Personals und Ressourcen”, um die Eingeschlossenen zu retten.