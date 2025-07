Mindestens 28 Verletzte – Auto fährt in LA in Menschemenge

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

In Los Angeles ist am frühen Samstagmorgen ein Auto in eine Menschenmenge am bekannten Santa Monica Boulevard gerast. Mindestens 28 Personen seien verletzt worden, teilt die Feuerwehr der Millionenmetropole in Kalifornien mit. Mindestens drei Menschen schwebten in Lebensgefahr. Sechs Personen seien schwer verletzt, hieß es in einer aktualisierten Bilanz der Einsatzkräfte. Weitere 19 Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten.

In lokalen Berichten war in dem Zusammenhang auch von Schüssen die Rede, die vor dem Veranstaltungs-Club “The Vermont Hollywood” gefallen seien. Der Fernsehsender ABC News berichtete hingegen unter Berufung auf einen Vertreter der Feuerwehr, vorläufige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Lenker des Fahrzeuges bewusstlos geworden sei. Er sei vor einem Nachtclub in eine große Menschenmenge gefahren. Diese Angaben wurden offiziell zunächst nicht bestätigt.

Der Vorfall habe sich auf dem Santa Monica Boulevard gegen 2.00 Uhr nachts im Westen der Stadt ereignet. Die Straße führt unter anderem durch Hollywood und Beverly Hills. Bei ihr handelt es sich um eine wichtige Durchgangsader der Metropolregion Los Angeles. Sie bildet auch den durch Filme und Musik berühmten Abschluss der historischen “Route 66”. Der Unfallort liegt in der Nähe von berühmten Touristenattraktionen Hollywoods wie dem Sunset Boulevard und dem Walk of Fame.