Mindestens 50 Tote bei Nachtclub-Brand in Nordmazedonien

Von: APA/dpa/AFP

Bei einem Brand in einer Disco in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium. Laut Medienberichten dürfte es zudem eine große Zahl an Verletzten geben. Insgesamt hätten sich in dem Club “Pulse”, in dem eine im Land beliebte Band ein Konzert gab, rund 1.500 Menschen aufgehalten, berichtete MIA.

Die große Zahl der Verletzten habe die Kapazität des städtischen Krankenhauses überstiegen, sodass viele in die Hauptstadt Skopje gebracht wurden. Laut Innenministerium lösten pyrotechnische Mittel den Brand aus. Nähere Angaben machte das Ministerium hierzu zunächst nicht.

Der örtliche Fernsehsender Kocani TV äußerte die Vermutung, dass das Feuer auf die technische Anlage zurückging, die die Lichteffekte für den Auftritt der Band erzeugte. Laut der Nachrichtenseite SDK brach das Feuer gegen 3.00 Uhr morgens aus.