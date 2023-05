Mindestens drei Tote durch Angreifer in Japan

In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit einem Gewehr und einem Messer attackiert haben. Eine Frau und zwei Polizeibeamte seien bei dem Zwischenfall am Donnerstag tödlich verletzt worden, berichtete der japanische Sender NHK World. Die Polizei habe Informationen erhalten, wonach die Frau niedergestochen worden sei. Nachdem Beamte am mutmaßlichen Tatort erschienen seien, habe der Verdächtige auf sie geschossen.

Die Lage war zunächst unübersichtlich. Der Verdächtige soll sich in einem Gebäude verschanzt haben, das von der Polizei umstellt wurde. Er soll bei seiner Flucht Tarnkleidung, einen Hut, eine Sonnenbrille sowie eine Maske getragen haben. Bei der Schusswaffe habe es sich offenbar um ein Jagdgewehr gehandelt. Die Anrainer wurden den Berichten zufolge aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Nakano liegt in der Präfektur Nagano auf der Hauptinsel Honshu.