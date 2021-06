Mindestens ein Toter bei Gebäude-Einsturz nahe Miami Beach

Bei einem Teileinsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses nahe Miami Beach ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Medienberichten zufolge wurden zudem neun Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, hieß es. Das Unglück ereignete sich in der Nacht (Ortszeit) in Surfside im US-Staat Florida.

Über die Ursache des Einsturzes wurde von offizieller Seite zunächst nichts bekannt. Bei dem Gebäude handle es sich um ein zwölfstöckiges Wohnhaus mit Meerblick nahe dem Strand, das als Champlain Towers bekannt ist. Es sei in den 1980er-Jahren gebaut worden und habe mehr als 100 Wohnungen, schrieb die Zeitung “The Miami Herald”. Mehrere Hundert Retter seien im Einsatz.