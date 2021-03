Mindestens sieben Tote durch Schüsse in US-Massagestudios

In den USA sind durch Schüsse in drei Massagestudios mindestens sieben Menschen getötet worden. Bei einer ersten Schießerei am Dienstagnachmittag nahe der Stadt Atlanta im Bundesstaat Georgia starben drei Menschen, wie die Polizei nach Angaben des Senders CNN mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Wenig später fielen den Angaben zufolge Schüsse in zwei nebeneinander liegenden Massagestudios in Atlanta. Dabei wurden laut Polizei vier Frauen asiatischer Herkunft erschossen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen gibt, war zunächst offen. Die Polizei veröffentlichte Bilder eines Verdächtigen und rief Zeugen zur Mithilfe auf.