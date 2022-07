Missian: Waldbrand in der Nähe von Schloss Boymont

Missian – In Missian hat sich am späten Freitagnachmittag ein Waldbrand im unwegsamen Gelände in der Nähe von Schloss Boymont entwickelt. Alarm geschlagen wurde um 17.49 Uhr.

Dank des raschen Einsatzes der rund 60 Feuerwehrleute aus der Umgebung konnte auch dieser Brand gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung im Wald verhindert werden.

Für die Löschwasserversorgung musste eine lange Zubringerleitung gelegt werden, die Nachlöscharbeiten dauerten noch an.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Missian, Perdonig, St. Pauls, Frangart, Eppan Berg, Siebeneich, Andrian und die Forstbehörde.