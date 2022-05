Mit Drogen in die Schweiz: 36-Jähriger verhaftet

Graun – Die Carabinieri von Schlanders haben vor wenigen Tagen im Vinschgau eine wilde Verfolgungsjagd aufgenommen, die sich sogar über die Grenze zweier Staaten hinausgegangen ist. Ein 36-jähriger Südtiroler wurde verhaftet.

Alles hat mit einer Routine-Verkehrskontrolle bei Graun am Reschenpass begonnen. Eine dunkle Geländelimousine, die die Carabinieri zur Seite lotsen wollten, beschleunigte plötzlich und fuhr einfach weiter.

Sofort nahmen die Ordnungshüter die Verfolgung auf. Das Fahrzeug war in Richtung Staatsgrenze unterwegs, der Lenker hoffte vermutlich, die Carabinieri abzuschütteln, um dann hinter der Grenze nicht weiter von ihnen behelligt werden zu können.

Doch offenbar hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aufgrund eines bilateralen Abkommens darf die Schweizer Polizei im Dreiländereck Kontrollen durchführen.

In Landeck wurde eine Straßensperre errichtet und in Samnaun in der Schweiz konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. Der 36-jährige Lenker aus Südtirol hatte einige Gramm Kokain und Haschisch bei sich. Die Graubündner Polizei hat ihn in flagranti verhaftet.