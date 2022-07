Mit einer Überdosis Kokain in der Kaserne

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen einen 50-Jährigen vom Ritten aufgehalten, der sich um 3.00 Uhr in der Früh zu Fuß auf der Claudia Augusta-Straße herumgetrieben. Als er die Ordnungshüter bemerkte, begann er, in die entgegengesetzte Richtung zu rennen und warf ein blaues Päckchen zu Boden. In dessen Innerem befanden sich 20 Gramm Kokain.

Der Mann hatte keine Papiere bei sich und wurde deshalb mit auf die Kaserne genommen. Als die Ordnungshüter mit ihm dort ankamen, erklärte er plötzlich, dass er sich unwohl fühle. Die Carabinieri vermuteten, dass er zu viel Kokain geschnupft hat.

Vermutlich hatte sein Fluchtversuch dazu beigetrafen, dass die Drogen zu schnell in den Blutkreislauf gelangten. Die Carabinieri befürchteten, der Mann könnte jeden Moment an einer Überdosis sterben.

Sofort wurde das Bozner Krankenhaus verständigt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Notaufnahme, wo er unter Aufsicht der Ärzte zur Beobachtung blieb.

Der Drogenkonsum hat in Südtirol drastisch zugenommen. Allein die Carabinieri haben im ersten Halbjahr 2022 insgesamt 182 Personen wegen Drogenkonsums gemeldet. Ein Großteil davon war minderjährig.

Acht Personen wurden im Drogenrausch am Steuer erwischt und deshalb angezeigt. In 63 Fällen wurden Ermittlungen wegen Drogenhandels aufgenommen, 46 Personen wurden angezeigt und sechs festgenommen. Fünf davon wurden auf frischer Tat ertappt.

Insgesamt wurden 200 Gramm Kokain, elf Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie fast 200 Gramm in LSD getränkte Briefmarken, Ecstasy-Tabletten, Ketamin, GBL und andere Partydrogen beschlagnahmt.

Dabei handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs. Die Mengen wurden lediglich auf der Straße sichergestellt, sie sind nicht auf Drogenhändler im großen Stil zurückzuführen. Die Carabinieri schätzen, dass die Dunkelziffer der Nutzer um ein Vielfaches höher liegt.