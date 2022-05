Mit SUV in Meran: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit den Carabinieri

Meran – In Meran haben sich zwei erst 14-jährige Jugendliche eine Verfolgungsjagd mit den Carabinieri geliefert – in einem Geländewagen.

Wie TGR-Bolzano berichtet, wollten die Exekutivbeamten am Montagabend auf der Schnellstraße MeBo ein Fahrzeug anhalten, das mit eingeschaltetem Warnlicht fuhr. Der Lenker hat jedoch nicht angehalten, sondern aufs Gaspedal gedrückt. Es kam zu einer Verfolgungsjagd durch Sinich und Obermais.

Dabei hat der Autofahrer am Steuer des SUV mehrfach die Straßenverkehrsordnung missachtet. Passanten konnten sich laut dem Bericht nur in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Außerdem soll der flüchtige Lenker versucht haben, das Carabinieri-Auto zu rammen.

Bei Burg Katzenstein hatte die Flucht ein Ende. Die beiden Fahrzeuginsassen wollten noch davonlaufen, konnten aber von den Ordnungshütern gestellt werden.

Die beiden 14-Jährigen sollen sich das Auto ohne Erlaubnis von einem der Väter genommen haben.