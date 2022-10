Mitarbeiter der Meraner Notaufnahme fast täglich mit Gewalt konfrontiert

Meran – Die Anzahl der gewaltsamen Übergriffe in der Notaufnahme am Meraner Krankenhaus steigt. Waren es im Jahr 2017 noch rund 13 Zwischenfälle pro Monat, zählte man im vergangenen Jahr insgesamt 27. Das bedeutet: Die Mitarbeiter sind fast täglich mit Gewalt konfrontiert und der Wachdienst muss einschreiten – im Extremfall auch die Ordnungshüter.

Verbale Beschimpfungen sind nicht mitgezählt. Im Jahr 2021 sind die Einsätze der Carabinieri in der Meraner Notaufnahme von sieben auf neun pro Monat angestiegen, berichtet Alto Adige online

Zu den eklatantesten Fällen, die sich in der jüngeren Vergangenheit abgespielt haben, zählt unter anderem ein Nordafrikaner, der nach einem Streit im Sissi-Park mit dem Messer verletzt und anschließend eingeliefert wurde. In der Notaufnahme flippte er dermaßen aus, dass er festgenommen werden musste.

Wenige Tage später verletzte ein 44-jähriger Meraner in trunkenem Zustand einen Carabiniere an der Schulter. „Es ist nicht ein spezifisches Problem, das es nur im Meraner Krankenhaus gibt“, erklärt der koordinierende Pflegedienstleiter Dr. Frank Blumtritt. Stattdessen handle es sich um ein Phänomen, das auch auf nationaler Ebene zunimmt.

Wer die Urheber der Gewalt sind, lasse sich nicht verallgemeinern. „Häufig sind es jedoch Personen, die am Rande der Gesellschaft leben – in vielen Fällen mit Problemen psychischer Natur“, erklärt Blumtritt. Manchmal sind es Personen mit Migrationshintergrund, in anderen Fällen sind die Auswirkungen der Lockdowns in der Pandemie noch immer spürbar.

„Alkohol- und Drogenmissbrauch verschlimmern das Problem. Viele solcher Fälle betreffen vor allem Jugendliche, denen ein Beruhigungsmittel verabreicht wird. Die Phasen, in denen sie wieder zu sich kommen, sind besonders delikat“, erklärt Blumtritt.

Ein Privater Wachdienst sorgt derzeit im Außenbereich für die Sicherheit der Mitarbeiter und der Patienten in der Notaufnahme. Allerdings ist dieser für das gesamt Spital zuständig. Der Sanitätsbetrieb hat nun einen Wettbewerb ausgeschrieben, um einen fixen Security-Dienst 24 Stunden lang zu gewähren.