Mitten in Bozen: Obdachloser tot aufgefunden

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist es zu einem traurigen Vorfall gekommen. An der Bushaltestelle am Dominikanerplatz wurde gegen 17.00 Uhr ein Obdachloser tot aufgefunden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war einer Frau aufgefallen, dass der Mann keine Lebenszeichen mehr gab. Die Frau schlug sofort Alarm und verständigte die Notrufzentrale. Alle Versuche, den Mann zu reanimieren, schlugen fehl. Der vermutlich aus dem Ausland stammende und etwa 60 Jahre alte Mann war laut einer ersten Schätzung seit etwa drei Stunden tot.

Die Identität des Obdachlosen ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.