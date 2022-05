Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz immer wieder Thema

Bozen – Gleichstellungsrätin Morandini hat dem Südtiroler Landtag heute ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt. Auch auf die Aktivitäten des Anti-Mobbing-Dienstes wurde eingegangen.

Zu Beginn der Landtagssitzung berichtete die Gleichstellungsrätin Michela Morandini über ihre Tätigkeit im Jahr 2021. Mittlerweile teilt sich die Tätigkeit des Büros auf drei Bereiche auf: Dem der Gleichstellungsrätin zu geschlechterbasierten Diskriminierungen am Arbeitsplatz, der Geschäftsstelle des Südtiroler Monitoringausschusses für Menschen mit Behinderungen und dem im Jahr 2021 durch Gesetz verabschiedeten Anti-Mobbing-Dienst.

„Das Büro der Gleichstellungsrätin hat sich seit der Ansiedelung desselben im Jahr 2014 stark weiterentwickelt. Die Notwendigkeiten des Territoriums wurden erkannt“, so die Gleichstellungsrätin und Vorsitzende des Südtiroler Monitoringausschusses Morandini.

In Bezug auf die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin als Anlaufstelle für geschlechterbasierte Diskriminierungen am Arbeitsplatz, kam es zu 2.900 Kontakten, die sich konkret in 520 Fällen niederschlugen. Bereits 2020 nahm die Komplexität der Fälle zu, diese Tendenz bestätigte sich 2021. „Die Folge ist, dass die Anzahl an gemeinsamen Interventionen mit anderen Ombudsstellen oder Institutionen auch 2021 hoch war. Dies verlangt eine gute und effiziente Zusammenarbeit“, so die Gleichstellungsrätin. In diesem Zusammenhang wurde weiter an dem Einvernehmensprotokoll, wie vom Landesgesetz 11/2020 vorgesehen, unter der Koordination der Gleichstellungsrätin gearbeitet. Was die Thematiken angeht, war das Thema des Mobbings am Arbeitsplatz mit knapp 30 Prozent das häufigste Anliegen, mit dem sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Gleichstellungsrätin wandten. Das Thema der Flexibilität und der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf war mit knapp 21 Prozent das zweithäufigste Anliegen. Ein weiter häufiges Thema war auch jenes der sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz. „Die Anliegen sind seit Jahren die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf und Mobbingerfahrungen. In Pandemiezeiten hat sich die Situation in Bezug auf die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf zugespitzt. Die Schließung der Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, die Unsicherheiten des Homeoffice, das Wegfallen informeller Unterstützungssysteme haben strukturelle Mängel offengelegt – zu Ungunsten der Frauen und folglich der Gleichstellung. Die Aufbauprogramme müssen diesem Umstand Rechnung tragen“, so Gleichstellungsrätin Morandini.

Im Herbst 2021 nahm der Anti-Mobbing-Dienst, geregelt durch den Artikel 3 das Landesgesetzes Nr. 4/2021 seinen Dienst auf. „Seit Beginn der Tätigkeit ist das Thema Mobbing eines der Hauptanliegen der Personen, die sich an das Büro wenden. Zudem wurde mit dem Gesetz zur Prävention und zum Umgang mit Mobbing, Straining und Gewalt am Arbeitsplatz den jahrelangen Forderungen von Gewerkschaften, dem Landesbeirates für Chancengleichheit, den Einheitlichen Garantiekomitees und der Gleichstellungsrätin Rechnung getragen. Der Fokus der Tätigkeiten des Anti-Mobbing-Dienstes lagen 2021 neben Informations- und Beratungsgesprächen in der Ausarbeitung und Verbreitung von Informationsmaterial in Papierform und auf der Homepage. Für 2022 wird an einer Fortbildungsreihe gearbeitet.

Was die Arbeit des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen betrifft, dessen Hauptaufgabe die Überwachung der Einhaltung der UN-Konvention in Südtirol ist, war das Schwerpunktthema im Jahr 2021 die psychosoziale Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Südtirol. Ende September 2021 fand eine öffentliche Sitzung zu diesem Thema statt, an der Menschen mit Behinderungen und Fachexpertinnen und -experten teilnahmen. Aus den Ergebnissen der Workshops und der zusätzlich ausgefüllten Fragebögen wurden Forderungen abgeleitet, die im März 2022 bereits der Landesrätin für Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Waltraud Deeg vorgestellt wurden. Darüber hinaus machte der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen mit der Kampagne #gegengewalt_Gegen Gewalt an Frauen mit Behinderungen auf das Tabuthema aufmerksam und führte mit der Kampagne #gemeinsamdurchdiekrise – Inklusion leben, Rechte garantieren am 03. Dezember, dem Tag der Menschen mit Behinderungen, die Zusammenarbeit mit anderen Südtiroler Institutionen weiter. Neben diesen Tätigkeiten hat der Monitoringausschuss zahlreiche Interventionen und Stellungnahmen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen durchgeführt.

Zum Abschluss der Vorstellung dankte Morandini ihrem Team und allen Zusammenarbeits- und Netzwerkpartnerinnen.

Anschließend gab es Gelegenheit für Fragen der Abgeordneten, die der Gleichstellungsrätin und ihrem Team Komplimente für ihre Arbeit machten.

Brigitte Foppa (Grüne) bat um Erklärungen zum auffallenden Überhang der Fälle im öffentlichen Bereich. Hanspeter Staffler (Grüne) fragte nach Erklärungen für die Zunahme der Komplexität und der Fälle sowie nach den am stärksten betroffenen Sektoren. Maria Elisabeth Rieder (Team K) fragte nach konkreten politischen Interventionsmöglichkeiten in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Peter Faistnauer (Perspektiven Für Südtirol) fragte, ob es Fälle von Kündigungen von Menschen mit Behinderung gebe und ob die Betriebe die gesetzliche Quote bei den Einstellungen erfüllten. Alex Ploner (Team K) bedauerte, dass es beim Abbau von Barrieren nur langsame Fortschritte gebe und forderte die Betroffenen auf, an die Öffentlichkeit zu gehen. Barrierefreiheit sollte bei der Ausbildung der Architekten berücksichtigt werden. Er fragte, ob es arbeitsrechtliche Schwierigkeiten bei der Anstellung von persönlichen Assistenten gebe. Helmut Tauber (SVP) regte ein Treffen an, um das Thema im Tourismussektor zu besprechen und fragte, welche Auswirkungen die Pandemie und wie Südtirol im Vergleich zu anderen Regionen abschneide. LR Waltraud Deeg erinnerte an die Maßnahmen der Landesregierung zum barrierefreien Wohnen. Man werde am Thema dranbleiben. LR Maria Hochgruber Kuenzer unterstrich die Bedeutung des Themas “Macht und Betreuung”, hier sei die Hemmschwelle wieder aufzubauen. Bei Raumordnung und Bauwesen sei einiges zu überdenken, bestimmte Richtwerte sollten Normalität werden. Paula Bacher (SVP) meinte, dass die Architekten bei jedem Projekt die Barrierefreiheit garantieren sollten. LH Arno Kompatscher freute sich, dass das Gesetz zu Mobbing und Straining jetzt umgesetzt wird, auch die Arbeitgeber würden es inzwischen wertschätzen. Die Landesregierung sei in verschiedenen Bereichen am Thema dran.

Michela Morandini antwortete der Reihe nach auf die verschiedenen Fragen. In Privatbetrieben würden sich die Betroffenen zunächst an die Gewerkschaften wenden. Im öffentlichen Bereich gebe es allgemein mehr Sicherheit vor Diskriminierungen, dennoch mache er die Hauptzahl der Fälle aus. Im Sanitätsbetrieb sei Diskriminierung oft mit der Impfpflicht in Verbindung gebracht worden. Der Grund, dass unbezahlte Familienarbeit vor allem von Frauen geleistet werde, seien Rollenstereotype, aber auch Rahmenbedingungen. Aber viele Firmen würden heute mehr nach Fachkompetenz und nicht nach Geschlecht urteilen. Anstatt die Aufnahmequote für Menschen mit Behinderung einzuhalten, würden viele lieber eine Ersatzzahlung leisten. Die ersatzlose Abschaffung der Voucher erschwere es, persönliche Assistenten für Menschen mit Behinderung zu finden. Für Architekten gebe es einen Beratungsdienst zum Abbau von Barrieren, an der Innsbruck sei dies auch Lehrstoff. Im Tourismus gehe es darum, dass es viele prekäre Arbeitsplätze gebe; in der Pandemie seien vor allem Frauen davon betroffen gewesen. Bei den politischen Maßnahmen stehe Südtirol im Vergleich mit anderen Regionen gut da, Nachholbedarf gebe es bei den Stereotypen.

Präsidentin Rita Mattei dankte Morandini für ihren Bericht und ihre Arbeit, die in Zeiten der Pandemie besonders schwierig gewesen sei.