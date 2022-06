Montan – In Montan ist am Montag in der Früh ein Fußgänger angefahren worden. Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 7.00 Uhr.

Der 85-jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Er wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz waren der Notarzt und das Weiße Kreuz.