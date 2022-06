Montiggler See: Suche nach Michael Hafner [19] mit Sonargerät

Montiggl – Die Suche am Montiggler See nach Michael Hafner geht auch am heutigen Mittwoch weiter. Der Grund des Sees wurde am Dienstag mit einem Sonargerät abgesucht, das auch heute wieder zum Einsatz kommen soll. Die 19-Jährige aus Andrian gilt bekanntlich seit Sonntag als vermisst.

Im Einsatz stehen die Südtiroler Wasserrettung, die Bezirkstaucher der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Montiggl und St. Michael Eppan sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.

Am Sonntagabend war der 19-Jährige mit einem Standup-Paddel am See und ist seitdem spurlos verschwunden. Ein Freund setzte nach einer ersten Suche unverzüglich einen Notruf ab. Kurz darauf wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Bewegung gesetzt. Auch am Ufer waren die Einsatzkräfte unterwegs.

Vermutet wird, dass Michael Hafner auf der Höhe des Seeschlössls ertrunken ist. Allerdings hat die Suche noch zu keinem Ergebnis geführt. Der See ist rund 17 Hektar groß, der Grund ist schlammig und jede Bewegung könnte dazu beitragen, dass der Körper verlagert wird – immer vorausgesetzt, dass der 19-Jährige tatsächlich ertrunken ist.

In den kommenden Stunden müssen die Rettungskräfte entscheiden, ob sie die Suche fortsetzen oder darauf warten, bis der Körper an die Oberfläche treibt, wie dies etwa bei dem 24-jährigen Österreicher der Fall war, der im Jahr 2012 ertrunken ist. Der Leichnam wurde damals 18 Tage später gefunden.

„Montiggl sollte sich einen fixen Bademeister zulegen, um die Badegäste besser im Auge zu behalten“, erklärt der Notarzt am Bozner Krankenhaus, Alexander Franz, laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige. Gleichzeitig ist Franz Verantwortlicher des italienischen Schwimmverbands in Südtirol. „Das Ertrinken im Kindesalter gehört zu den häufigsten Todesursachen“, erklärt der Arzt. In den meisten Fällen handle es sich um einen leisen Tod: Die Opfer werden vom Wasser verschluckt, ohne einen Laut von sich zu geben.

Wie Franz erklärt, sollte es am Montiggler See einen Bademeister geben, der unter anderem in einem Ruderboot auf dem See patrouilliert, weil das Wasser so trüb ist. Auch Erwachsene erleiden im Wasser nicht selten Übelkeit.

Die Gemeinde will den Vorschlag aufgreifen. „Im kommenden Jahr machen wir eine mehrjährige Ausschreibung für das Lido. Zu den Vergabemodalitäten soll ein Bademeister mehr dazugehören“, erklärt der Eppaner Vizebürgermeister Massimo Cleva. Jegliches Risiko auszuschalten sei unmöglich, doch ein Augenpaar mehr könne dazu beitragen, Leben zu retten. Auch Bürgermeister Wilfried Trettl spricht sich dafür aus, mehr für die Sicherheit zu tun, auch wenn ein Restrisiko immer bestehen bleibe.