Mordfall Riffeser: Verteidiger wollen 30-jährige Haftstrafe kippen

Algund – Vor vier Jahren hat Johannes Beutel seine Ehefrau Alexandra Riffeser mit 43 Messerstichen in Algund getötet. Morgen befasst sich das Kassationsgericht mit dem Fall. Bekanntlich hat das Berufungsgericht, den gebürtigen Österreicher zu 30 Jahren Haft verurteilt. Für die Verteidigung des Angeklagten ist dies die letzte Möglichkeit, die Gefängnisstrafe noch etwas abzumildern.

Einer der Erschwernispunkte war die besondere Grausamkeit, die dem 40-Jährigen vorgeworfen wurde. Der Angeklagte hatte insgesamt drei Messer für die Bluttat verwendet. Offenbar war die Ehe bereits seit Längerem in Krise. Beutel wollte es nicht hinnehmen, von seiner Frau verlassen zu werden. Nachdem er sie im Haus ihrer Eltern in Algund aufgesucht hatte, kam es zu einem weiteren Streit und Beutel stach in einem Anfall von kalter Wut und Eifersucht zu.

Alexandra Riffeser versuchte, ihm zu entwischen und im Haus Unterschlupf zu finden, doch sie hatte keine Chance. Die Anwälte Marco Ferretti und Alessandro Tonon, die Beutel vertreten, versuchten bereits in den Prozessen der ersten und zweiten Instanz die Grausamkeit als Erschwernisgrund anzufechten. Nun wollen sie dies vor der Kassation erneut und verlangen eine Revision des Verfahrens.

Sollten die Anwälte mit ihrem Anliegen Erfolg haben, könnte die Haftstrafe für Beutel auf 16 Jahre verkürzt werden. Die mildernden Umstände, die von den Richtern in den vorhergehenden anerkannt wurden, könnten den zweiten Erschwernisgrund aufwiegen – nämlich die Tatsache, dass sich die Bluttat zwischen Eheleuten ereignet hat. Bei guter Führung wäre der Angeklagte nach zwölf Jahren vermutlich wieder auf freiem Fuß.

Anwalt Federico Fava, der die Nebenkläger vertritt, hinterlegte ein Schreiben, in dem er Beutels Verteidigern vorwarf, sich nur auf einige Aspekte der Tat zu konzentrieren und das Gesamtbild der Ereignisse außer Acht zu lassen. Fava wies auf das schwerwiegende Verhalten des Angeklagten hin, der auf seine Frau nicht mit dem erstbesten Gegenstand losgegangen war, der ihm zwischen die Finger gekommen war. Stattdessen habe er die Tatwaffe ausgewählt. Auch die Hypothese des plötzlichen Zornausbruchs stimme mit den Tatsachen nicht überein. Die Fotos, die seine Eifersucht auslösten, hatte Beutel fünf Stunden vor der Bluttat gesehen.

Der Angeklagte, der seinen Töchtern bislang noch keine Entschädigung zukommen ließ, hatte seine Ehefrau nach der Tat auf dem Boden liegen lassen, um mit der Mutter seiner Frau zu telefonieren und ihr mitzuteilen, was er getan hatte.