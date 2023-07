Mordversuchsprozess nach Hackbeil-Attacke auf Schwager in OÖ

Ein 38-Jähriger, der Ende März versucht haben soll, in Riedau (Bezirk Schärding) seinen Schwager mit einem Hackbeil zu töten, hat sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Ried verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord zur Last. Laut Anklage sei die Tat nur durch das beherzte Eingreifen Dritter nicht ausgeführt worden. Der 38-Jährige bekannte sich nicht schuldig.

Der Angeklagte soll seinem Schwager am 26. März nachts am Fahrbahnrand aufgelauert haben. Nach einer Rangelei soll er aus dem Hosenbund ein mitgenommenes Hackbeil gezogen und versucht haben, damit auf den Verwandten einzuschlagen. Dazu kam es aber nicht, weil vorbeikommende Zeugen den Arm des Angreifers fixierten und ihm die Waffe abnahmen. Dabei soll der Überwältigte gebrüllt haben, den 37-Jährigen und dessen Familie töten zu wollen, später bestritt er jede Tötungsabsicht.

Die Staatsanwältin sieht eindeutig einen versuchten Mord. Der Angeklagte habe dreimal gesagt, dass er seinen Schwager töten wolle – einmal vor seiner Frau, dann während der Tat und auch danach noch einmal. Der Angeklagte stellte die Attacke in wortreichen Ausführungen hingegen als Missverständnis hin und bekannte sich nicht schuldig, die Verteidigung forderte einen Freispruch.

Der Angeklagte behauptet, zur Tatzeit betrunken gewesen zu sein. Er habe nach einem Streit mit seiner Frau, die sich vor Gericht entschlug, an einem Kebab-Stand Bier und Nussschnaps getrunken, “so einen Rausch hab’ ich in meinem Leben noch nicht gehabt”. Der Richter sieht hingegen “keinen Zustand völliger Berauschung”. Der 38-Jährige war nach der Tat nach Hause gefahren, wo er festgenommen wurde. Da hatte er 1,7 Promille.

Bei der mutmaßlichen Tatwaffe handelt es sich um ein spezielles Messer – ein Hackbeil mit einer 17 Zentimeter breiten Klinge, das der Angeklagte im Hosenbund stecken hatte. Er habe es nur zufällig dabeigehabt, meinte der Mann vor Gericht, er habe es “eigentlich” zum Schleifen bringen wollen.

Das Opfer beschrieb sein Verhältnis zum Angeklagten als gut, man habe keinen anhaltenden Konflikt gehabt. Am Tattag sei man sich dreimal begegnet – der Angeklagte sei jedes Mal stärker betrunken gewesen. Beim dritten Aufeinandertreffen habe der 38-Jährige ihn beschimpft, geschrien “Komm her! Ich bringe dich um!”, und das Messer gezückt. Daraufhin hätten Zeugen dem Betrunkenen das Messer abgenommen.

Einer der Zeugen sagte auf die Frage des Vorsitzenden, ob seinem Eindruck nach der Angeklagte seinen Kontrahenten töten oder ihm lediglich Angst machen wollte: “Ich glaube, er wollte ihm Angst machen.” Das wurde offenbar erreicht: “Ich hatte Todesangst”, schilderte der Schwager des Angeklagten. Zu den einschreitenden Zeugen habe er nach dem Vorfall gesagt: “Ich bin froh, dass ihr da wart, sonst wäre die Sache schlecht für mich ausgegangen.” Dennoch betonte er: “Wir hatten überhaupt keine Probleme, das war der Alkohol.” Der Beschuldigte sei “ein super Mensch”, solange er nüchtern sei, unter Alkoholeinfluss werde er aggressiv.

Am Nachmittag waren noch einige Zeugeneinvernahmen geplant. Ein Urteil wird für den Abend erwartet.