Motiv und Tathergang nach Leichenfund in Tirol noch unklar

Die Tiroler Polizei ermittelt nach einem Leichenfund in Völs

Nach einem Leichenfund und einer Festnahme eines Tatverdächtigen am Mittwoch in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) sind Motiv und Tathergang Donnerstagvormittag noch unklar gewesen. Bei dem Toten handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen 75-Jährigen, seit rund einer Woche abgängigen Mann. Am Leichnam seien “äußerliche Gewalteinwirkungen festgestellt” worden, hieß es. Eine Obduktion sowie die Einvernahme des 51-jährigen Verdächtigen sollen weitere Erkenntnisse bringen.

Der dringend Tatverdächtige habe die Beamten am Mittwoch nach seiner Festnahme zu einem leer stehenden Nebengebäude auf seinem Grundstück geführt, sagte Ermittler Philipp Rapold der APA. Dort sei die Leiche entdeckt worden. Wie die Beamten dem 51-Jährigen auf die Spur gekommen waren bzw. in welcher Beziehung die beiden zueinander gestanden hatten, war noch nicht bekannt.

Die Obduktion soll nun weiteren Aufschluss über die Todesursache geben sowie die Identität des Toten zweifelsfrei bestätigen. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem 75-Jährigen um einen ehemaligen, langjährigen Gemeindepolitiker. Erst am Dienstag hatte die Polizei den Abgängigen auf Ersuchen der Angehörigen zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben. Ein “Unglücksfall” werde befürchtet, hieß es. Der Mann war seit dem Mittwoch der Vorwoche vermisst worden.