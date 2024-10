Motor von Ryanair-Maschine in Süditalien in Flammen

Von: apa

Wegen des brennenden Motors einer Ryanair-Maschine, die vom Flughafen der süditalienischen Hafenstadt Brindisi in Richtung Turin starten wollte, haben 184 Passagiere am Donnerstag ihr Flugzeug verlassen müssen. Die Evakuierung erfolgte über die Notrutschen, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es gab keine Verletzten, berichteten italienische Medien. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, die Untersuchungen noch im Gang.

Fachleute arbeiteten unterdessen an der Wiederherstellung der Start- und Landebahn des apulischen Flughafens, der einige Stunden lang geschlossen blieb. Mehrere Flüge mussten umgeleitet werden.

“Heute Früh gab es auf dem Flughafen von Brindisi einen neuen Zwischenfall, den x-ten, mit einer Ryanair-Maschine. Wir haben daher eine dringende Anhörung der Spitze der Luftfahrtbehörde ENAC im Verkehrsausschuss der Abgeordnetenkammer beantragt, bei der es um die Sicherheit der Ryanair-Flüge gehen soll, die in Bezug auf das Passagieraufkommen die führende Fluggesellschaft Italiens ist”, heißt es in einer Mitteilung von Andrea Caroppo, Vizepräsident der Verkehrskommission der Abgeordnetenkammer.

Der internationale Flughafen Orio al Serio in Bergamo 60 Kilometer westlich von Mailand war am Dienstag geschlossen worden, nachdem der Reifen eines Ryanair-Flugzeugs bei der Landung geplatzt war. An Bord des aus Barcelona kommenden Flugzeugs befanden sich 162 Passagiere und sechs Crewmitglieder, niemand wurde verletzt, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Sacbo mit.