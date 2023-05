Motorradfahrt endet am Reschensee tödlich

Reschen – In der Örtlichkeit Froj am Reschensee ist es am Pfingstmontag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein junger Vinschger verlor dabei sein Leben.

Gegen 11.00 Uhr prallte der 27 Jahre alte Mann aus Schluderns mit seinem Motorrad gegen einen Lkw.

Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 konnten nichts mehr für den Südtiroler tun. Ebenso im Einsatz war die örtliche Feuerwehr. Die Carabinieri führten die Unfallerhebungen durch.

Demnach ereignete sich der Unfall im Bereich einer Kurve. Der Biker prallte mit dem Schwerfahrzeug zusammen und geriet dann unter den Lkw.

Infolge des Unfalls wurde die Vinschger Staatsstraße für die Dauer der Arbeiten der Einsatzkräfte gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus. Auch die Notfallseelsorge war im Einsatz. Sie kümmerte sich um einen Motorradkollegen des Unfallopfers, der mit ihm unterwegs war.