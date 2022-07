Mutmaßlicher Dealer stürzt mit Fahrrad in den Eisack

Bozen – In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Bozen drei Personen festgenommen. Mitten in der Nacht haben die Ordnungskräfte in Oberau auf offener Straße einen Bozner gestellt, gegen den ein Vollstreckungsbefehl vorlag. Außerdem hatte der Mann Einbruchswerkzeug bei sich.

Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt, wo er wegen Vermögensdelikten eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten abbüßen muss.

In der Triester Straße haben die Ordnungskräfte einen polizeibekannten Marokkaner auf einem Fahrrad bemerkt. Als dieser den Streifenwagen sah, machte er plötzlich kehrt und ergriff die Flucht auf dem Fahrradweg.

Es kann zu einer wilden Verfolgungsjagd – bis der Marokkaner die Kontrolle über das Fahrrad verlor und in den Eisack stürzte. Die Beamten stiegen ebenfalls in den Fluss und schnappten sich den Mann.

Dieser versuchte, ein Säckchen aus Plastik wegzuschmeißen, das von der Polizei allerdings sichergestellt wurde. Gleichzeitig wehrte er sich gegen den Zugriff der Ordnungshüter und schlug unter anderem mit der Faust auf sie ein.

Im Säckchen befanden sich 122 Gramm Kokain und rund 200 Gramm Haschisch. Obwohl der Mann mittlerweile Handschellen trug, versuchte er, das Plastiksäckchen aufzubeißen, damit die Drogen vom Fluss fortgespült und Beweismittel gegen ihn vernichtet werden – allerdings ohne Erfolg. Der Festgenommene wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Zur dritten Festnahme ist es am Sonntag während der Entschärfung der Fliegerbombe in der Südtiroler Straße gekommen. Die Polizei wurde aus einem Supermarkt in der Drususstraße außerhalb der roten Zone kontaktiert.

Ein Marokkaner hatte vier Paar Schuhe, mehrere Lebensmittel und drei Bohrschrauber in seinen Rucksack gesteckt, ohne dafür zu bezahlen.

Als er am Ausgang aufgehalten wurde, verpasste er dem Leiter des Supermarkts einen Faustschlag ins Gesicht. Der Polizei gelang es, den Täter aufzuhalten und ins Bozner Gefängnis zu überstellen.