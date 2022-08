Mutmaßlicher Feuerteufel: War er für alle Brände verantwortlich?

Bozen – In Bozen ist am Freitag ein junger Mann in der Nähe eines Waldbrandes am Guntschnahang festgenommen worden. Er ist den Einsatzkräften begegnet, die auf dem Weg zum Löscheinsatz waren.

Der Verdächtige passte genau zu der Beschreibung des Brandstifters, die die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen erstellt hat. Der Mann versuchte zu fliehen, wurde aber festgenommen. Er hatte ein großes Feuerzeug dabei. Medienberichten zufolge soll es sich um einen italienischen Staatsbürger aus Bozen handeln. Er wurde in den Hausarrest überstellt.

Die nun laufenden Ermittlungen sollen klären, ob er tatsächlich für die vielen Wald- und Buschbrände in diesem Sommer in Bozen und Umgebung verantwortlich ist. So sollen die Daten seines Mobiltelefons ausgewertet werden, um zu verstehen, ob er zum Zeitpunkt der jeweiligen Brände vor Ort war.

Das italienische Strafgesetzbuch sieht für Brandstiftung im Waldgebiet bei Vorsatz vier bis zehn Jahre Haft vor.

Die Feuerwehren hoffen jedenfalls, dass mit der nun erfolgten Festnahme, die Brandserie des Sommers beendet ist.