Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Bozen festgenommen

Verdächtiger in U-Haft

Bozen – Zwischen April und Juni soll ein 47-jähriger Tunesier in der Südtiroler Landeshauptstadt neun schwere Diebstähle verübt haben. Nun wurde der Verdächtige von der Staatspolizei festgenommen und in U-Haft überstellt.

Die Ermittlungen sollen schwerwiegende Beweise gegen den Migranten zutage gebracht haben. So soll er mehrfach in der Nacht Geschäfte in Bozen aufgebrochen haben, um nach Geld und anderen Wertgegenständen zu suchen.