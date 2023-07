Mutter soll in NÖ ihre zwei Kinder getötet haben: Festnahme

Eine Mutter soll am Montag in Absdorf (Bezirk Tulln) ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich – Leib und Leben sowie Tatortgruppe – ermittelt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

Die Opfer sind nach Polizeiangaben sieben Monate und sieben Jahre alt. Kurz vor 9.30 Uhr war ein Notruf eingegangen. Der Vater der späteren Opfer hatte Anzeige erstattet. Er gab an, dass ihn die Frau angerufen und ihm gesagt habe, dass sie die Kinder getötet habe und jetzt Suizid begehen werde. Bei dem anschließenden Anprall gegen einen Baum erlitt die Frau Verletzungen.

Eine Polizeistreife fand die beiden toten Kinder. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert, Reanimationsversuche schlugen aber fehl. Die Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Spital gebracht. Ihre Blessuren sind dem Sprecher zufolge nicht lebensgefährlich. “Die Ermittlungen sind im Laufen”, sagte Baumschlager.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)