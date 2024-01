Mutter und zehnjähriges Kind nach Busunfall in Osttirol tot

Bei einem Unfall in Tirol starben ein Kind und seine Mutter

Bei einem Unfall mit einem Linienbus im Osttiroler Assling sind Montagnachmittag ein zehnjähriges Kind und seine Mutter gestorben. Die Frau war mit ihren drei Kindern im Alter von sieben, zehn und 13 Jahren im Auto unterwegs. In einer Kurve war sie aus noch unklarer Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und frontal gegen einen Bus gefahren, sagte Michael Jaufer von der Lienzer Polizei der APA. Das sieben- und das 13-jährige Kind wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Die Lenkerin des Linienbusses – der bis auf die Fahrerin leer war – blieb unverletzt. Die verstorbene Mutter, die laut Jaufer im Jahr 1976 geboren worden war, fuhr mit einem Auto mit italienischem Kennzeichen auf der Drautal Straße (B 100). Die beiden Kinder, die den schweren Unfall überlebt hatten, befanden sich in “kritischem Zustand”. Sie wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck und Klagenfurt gebracht.