Nach Einbruch: Mutmaßlicher Täter bedroht den Inhaber

Fassadenkletterer schlägt in Meran zu

Meran – Ein weiterer Einbruch hat sich im „Shop 24“ in der Meinhardstraße in Meran zugetragen. Während ein Täter mit beachtlichen akrobatischen Fähigkeiten gefilmt wurde, standen drei Komplizen Schmiere.

Die entwendete Beute und der verursachte Schaden sollen insgesamt rund 6.000 Euro ausmachen. Das hat der Besitzer Nasir Batthi erklärt. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat er bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr in der Früh zugeschlagen. Die Überwachungskamera hat einen jungen Mann aufgenommen, der über ein Fenster ins Innere gelangt. Dort entwendet er aus der ersten Kasse 300 und aus der zweiten rund 1.000 Euro in bar.

Außerdem lässt er einen Schlüsselbund und zwei Handys sowie ein paar Süßspeisen mitgehen, die er seinen Komplizen anbietet, die draußen warten. Rund 20 Minuten hat der Einbruch gedauert.

Gegenüber der Polizei hat Nasir Batthi einen Verdacht geäußert, wer hinter der Tat stecken könnte. Die betroffene Person reagierte darauf mit Drohbotschaften, die am Samstag auf das Handy des Geschäftsinhabers geschickt wurden.

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Einbrecher das Geschäft aufsuchen. In einem Fall in der Vergangenheit hatte der Eigentümer eine Belohnung von 500 Euro demjenigen zugesichert, der sachdienliche Hinweise zum Täter liefert.