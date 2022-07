Nach Klotz-Wohnung: Fassadenkletterer auch bei Richterin

Bozen – Am Sonntag wurde bekannt, dass in die Wohnung der ehemaligen Landtagsabgeordneten Eva Klotz in der Oswaldstraße in Bozen eingebrochen wurde. Es handelt sich um sogenannte Fassadenkletterer, die über die Häuserfassaden in höhere Stockwerke steigen. Klotz war zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Nacht auf Samstag nicht zugegen.

Im Laufe des gestrigen Tages hat sich dann herausgestellt, dass wohl die gleichen Einbrecher eine Nacht später im Nachbarhaus zugeschlagen haben sollen. Am Sonntagvormittag war jedenfalls die Polizei wieder vor Ort. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, kletterten die Einbrecher auch dieses Mal in das vierte Stockwerk und landeten in der Wohnung von Richterin Edith Engl vom Verwaltungsgericht. Mitten in der Nacht war sie laut dem Bericht aufgewacht, weil das Licht im Bad brannte. Nichtsahnend von der möglichen Präsenz Fremder in der Wohnung, löschte sie das Licht aus und ging wieder zu Bett.

Erst am nächsten Morgen stellte Engl fest, dass tatsächlich jemand über die Terrassentür in die Wohnung eingedrungen war. Ersten Informationen zufolge wurde nichts entwendet. Der oder die Einbrecher könnten von der Tatsache in die Flucht geschlagen worden sein, dass die Bewohner – wenn auch schlafend – anwesend waren. Das würde bedeuten, dass die Übeltäter auch ins Schlafzimmer geschaut haben.

Die Staatspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Einbruchsserie aufzuklären.