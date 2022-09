Nach Kontrollverlust: Auto fährt über Kreisverkehr und überschlägt sich

Prad – Im Vinschgau ist es am Samstagabend zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen. Auf der Landesstraße beim Kreisverkehr in Lichtenberg hat ein Autofahrer gegen 21.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über den Kreisverkehr gefahren. In der Folge überschlug sich der Pkw.

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Bei ihrem Eintreffen hat sich dies aber glücklicherweise nicht bestätigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Prad und Lichtenberg unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Der Fahrer des Autos wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.

Im Einsatz waren außerdem das Weiße Kreuz und die Carabinieri.