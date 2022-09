Nach Streit mit Messer: Mann tickt im Krankenhaus Meran völlig aus

Meran – Nachdem es im Sissi-Park in Meran am Donnerstagnachmittag zu einem brutalen Streit unter Migranten aus Nordafrika gekommen war, wurden zwei Marokkaner vom Weißen Kreuz zur Behandlung ins Meraner Krankenhaus gebracht. Beide Männer erlitten leichtere Schnittwunden. In der Notfallaufnahme soll aber einer der beiden Verletzten völlig die Kontrolle über sich verloren haben.

Er wurde gegenüber dem Sanitätspersonal gewalttätig und tickte aus. Ein Carabinieristreife musste kommen. Doch auch gegenüber den Exekutivbeamten zeigte der Mann sein aggressives Gesicht. Nur mit Mühe konnten ihn die Carabinieri überwältigen und in Handschellen in die Carabinieri-Kaserne abführen. Er wird sich wohl nun zusätzlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Schmähung eines öffentlich Bediensteten verantworten müssen.