Nach Unfall in Vintl: Junger Südtiroler [23] stirbt im Krankenhaus

Vintl – Auf der Vintler Umfahrungsstraße im Bereich der Ausfahrt Lodenwelt hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall sechs Verletzte gefordert – darunter einen Schwerstverletzten. Kurz vor 17.00 Uhr waren zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengeprallt.

Ein 23-jähriger Mann aus Südtirol wurde dabei im Fiat Punto eingeklemmt. Er musste mit hydraulischem Bergegerät von der Freiwilligen Feuerwehr Niedervintl aus dem Wrack befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Brixen eingeliefert.

Wie stol.it am Montag berichtet, stellten die Ärzte dort ein lebensbedrohliches Polytrauma fest. Noch am Sonntag starb er an den Folgen der schweren Verletzungen.

Weitere fünf Personen der beiden Unfallautos wurden mit Verletzungen unterschiedlichen Grades in die Krankenhäuser von Brixen und Bruneck eingeliefert. Im Einsatz standen der Notarzt und mehrere Ambulanzwagen des Weißen Kreuzes. Die Feuerwehren von Nieder- und Obervintl waren mit Rüstfahrzeugen und Tanklastwagen sowie insgesamt etwa 40 Mann im Einsatz.