Nacht ohne Drogen und Alkoholexzesse in Meran – Schläger identifiziert

Meran – Die Carabinieri von Meran haben gegen Mitternacht verstärkt Kontrollen durchgeführt. Obwohl vielen aufgrund des heutigen Feiertags ein verlängertes Wochenende bevorsteht, war die Nacht relativ ruhig. Gleichzeitig sind die Ermittler bei der Aufklärung eines Falles ein gutes Stück vorangekommen.

An 17 Stellen wurden in der Umgebung der Passerstadt Straßenkontrollen durchgeführt. 63 Fahrzeuge und deren Lenker wurden kontrolliert. Obwohl die Kontrollen in Zusammenarbeit mit einer Hundestaffel mit der Finanzpolizei durchgeführt wurden, stießen die Ordnungshüter auf keine Drogen. Niemand saß in berauschtem oder trunkenem Zustand am Steuer. Insgesamt haben die Ordnungshüter rund 110 Personen überprüft.

Auch bei der Kontrolle von öffentlichen Lokalen wurde nichts Auffälliges festgestellt. Keiner der Gäste hat gegen irgendwelche Regeln verstoßen.

Gleichzeitig haben die Carabinieri am Mittwoch die Bilder von Überwachungskameras überprüft und konnten fünf Personen identifizieren, die in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai in eine Schlägerei verwickelt waren. Die Auseinandersetzung hatte in Gargazon ihren Anfang genommen und ist dann in Meran fortgesetzt worden.

Die fünf Personen sind in Meran bzw. im Etschtal ansässig. Sie müssen sich nun vor der Justiz verantworten.