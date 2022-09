Nachtschwärmer und Lokale von Polizei kontrolliert

Einsatz in der Nacht auf Samstag

Bozen – In der Nacht auf Samstag haben die Ordnungshüter in der Südtiroler Landeshauptstadt das Nachtleben unter die Lupe genommen. Dutzende Personen wurden überprüft und zahlreiche Lokale einer Kontrolle unterzogen, wie es in einer Aussendung der Quästur heißt. Neben der Staatspolizei standen die Carabinieri und die Finanzwache mit Antidrogenhund im Einsatz.

Mit der Aktion sollte die Sicherheit der Nachtschwärmer garantiert, Kleinkriminalität unterbunden und die öffentliche Ordnung gewahrt werden. Vor allem im Zentrum von Bozen aber auch in anderen Gebieten der Stadt fanden die Kontrollen statt. Einige der überprüften Personen hatten Vorstrafen. Eine Bar wurde sanktioniert, weil die Sperrstunde nicht eingehalten wurde.