Nächste Hitzewelle rollt an

Bozen – Ausgiebiger Regen und etwas Abkühlung, das ist es, was sich wohl nicht nur Landwirte derzeit am meisten wünschen. Doch ein Blick auf die Wetterprognosen zeigt das Gegenteil an. Sommerliches Wetter und zunehmend heiße Temperaturen stehen uns in dieser Woche bevor.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin twitter dazu: “Die nächste Woche beginnt mit durchschnittlichem Sommerwetter und endet inmitten einer Hitzewelle von rund 35°. Wie hoch genau die Spitzenwerte sein werden, ist noch etwas unsicher.”

Am Montag verläuft der Tag überwiegend sonnig. Am Vormittag scheint die Sonne meist ungetrübt, am Nachmittag tauchen ein paar Schleier- und Quellwolken auf. In Richtung Süden steigt die Gewitterneigung leicht an.

Das sommerliche Wetter setzt sich in den darauffolgenden Tagen ungehindert fort. Die meiste Zeit scheint die Sonne, ab und zu ziehen Wolken durch. Zunächst liegen die Temperaturen noch im langjährigen Durchschnitt, in der zweiten Wochenhälfte wird es deutlich wärmer.