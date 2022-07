Nächste Woche wird es wieder heiß

Bozen – Die Temperaturen in Südtirol haben sich in diesen Tagen wieder den Normalwerten für diese Jahreszeit angenähert. Auch die Trockenheit konnte zuletzt etwas gelindert werden. Immer wieder gab es gewittrige Regenschauer.

Wie Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst erklärt, soll es auch heute und am Freitag zu verbreiteten Gewittern kommen. Zum Teil seien auch kräftige Gewitter mit dabei.

Das Wochenende soll dann wieder stabiler und durchschnittlich warm werden. Allerdings prognostiziert Peterlin ab Mitte der kommenden Woche wieder sehr heiße Temperaturen. Ob sich eine neue Hitzewelle anbahnt, oder es nur ein paar heiße Tage werden, lasse sich noch nicht sagen. Sicher ist jedenfalls: “Der Hochsommer ist noch nicht vorbei”, so Peterlin.

Indes wird es auch in Italien etwas Linderung von der Trockenheit geben. Wie Alto Adige online berichtet, hat der Zivilschutz eine Wetterwarnung für diese Stunden herausgegeben. Heftige Gewitter mit starken Winden werden im Piemont, dem Trentino und der Lombardei erwartet. Am Freitag soll es hingegen in der Emilia-Romagna und dem Veneto stürmen.