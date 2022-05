Nächtlicher Crash in Unterplanitzing

Unterplanitzing – In Unterplanitzing in Kaltern hat sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen.

Das Weiße Kreuz versorgte den Verletzten. Die Freiwillige Feuerwehr von Unterplanitzing hat den Rettungsdienst unterstützt und sicherte die Unfallstelle. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.