Nächtlicher Waldbrand in Prad

Prad – Während es im Etschtal ordentlich Niederschlag gab, brannte es am Dienstagabend im oberen Vinschgau, und zwar in der in der Nähe der Industriezone in Prad.

Das Feuer entwickelte sich im Wald und war dabei, sich auf angrenzende Flächen auszubreiten.

Die Freiwillige Feuerwehr Prad war aber zum Glück rechtzeitig alarmiert worden und konnte so die Ausbreitung des Brandes im Wald verhindern.

Allerdings mussten die Wehrleute eine 100 Meter lange Zubringerleitung für das Löschwasser aufbauen.

Die Nachlöscharbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.