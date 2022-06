Naturns: Person gerät unter Zug – tot

Naturns – In Naturns hat sich am heutigen Freitag an der Tschirlander Brücke eine Tragödie ereignet. Eine Person ist unter den Zug geraten und verunglückte dabei tödlich. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Alarm wurde um 7.00 Uhr in der Früh ausgelöst, berichtet Alto Adige online. Die Einsatzkräfte sind unmittelbar danach ausgerückt.

Derzeit wird der genaue Unfallhergang ermittelt.

Die Vinschger Bahn verkehrt derzeit zwischen Töll und Staben nicht. Passagiere haben die Möglichkeit, auf einen Busersatzdienst auszuweichen.