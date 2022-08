Nervosität wurde ihm zum Verhängnis

Bozen – Schon bei einer Kontrolle in der Peripherie von Bozen wirkt der Mann auf die Exekutivbeamten nervös. Bald stellte sich heraus, was der Grund dafür war. Wie die Quästur mitteilt, fanden die Fahnder bei einer Durchsuchung 0,7 Gramm Kokain in einer Hosentasche. Ein Schlüsselbund mit Beschriftung verriet, dass der aus dem Ausland stammende Mann in Bozen ein Geschäft führte.

Aufgrund des anfänglichen Verdachts, der sich bestätigt hatte, führten die Polizeibeamten auch dort eine Kontrolle durch und stießen tatsächlich auf mehrere Drogenverstecke. Außerdem fanden sie im kleinen Bad des Geschäfts Verpackungsmaterial und Präzisionswaagen, die darauf hindeuten, dass hier Drogen verpackt und für den Verkauf abgewogen werden.

Insgesamt stellten die Ordnungshüter 339 Gramm Kokain, 1.044 Gramm Haschisch sowie 4.400 Euro in bar sicher. Das Geld dürfte aus dem Handel mit den Rauschmitteln stammen.

Der mutmaßliche Drogenhändler wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Quästur