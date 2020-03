Neue Coronavirus-Todesfälle in NÖ und Tirol

Insgesamt fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind am Freitag aus den Bundesländern Tirol und Niederösterreich gemeldet worden. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) starben zwei mit dem Virus infizierte Männer im Alter von 70 bzw. 84 Jahren. Im Universitätsklinikum St. Pölten erlag in der Nacht ein positiv getesteter 93-Jähriger seiner Erkrankung.

Im Landesklinikum Melk starb außerdem ein 89-Jähriger, in Amstetten eine 64-Jährige. Der Mann habe an einer Grunderkrankung gelitten, sagte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding. Bei der Frau seien verschiedenen Vorerkrankungen vorgelegen. Das Todesopfer in der NÖ-Landeshauptstadt hatte laut Jany an einer massiven Grunderkrankung gelitten und war am Donnerstag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Die Zahl der Covid-Toten in Niederösterreich stieg damit auf 16.

Die beiden in St, Johann verstorbenen Männer sind das fünfte und sechste Covid-19-Todesopfer in Tirol. Mit Stand Freitagvormittag wurden in Tirol insgesamt 1.689 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 143 davon waren bereits wieder gesund. In Niederösterreich hat sich die Zahl der positiv getesteten Corona-Infizierten bis Freitagfrüh auf 992 erhöht.