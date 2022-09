Neue Impfkampagne in Südtirol gestartet

Bozen – Großes kann nur gemeinsam erreicht werden – und das Beenden einer Pandemie ist etwas sehr Großes. Deswegen heißt der Claim der neuen Kampagne zur Coronaschutzimpfung und deren Auffrischung mit den neuen bivalenten Impfstoffen „Gemeinsam stark – jetzt impfen“. Heute fiel der Startschuss.

Bunt und positiv präsentieren sich die Sujets zur neuen Corona-Impfkampagne, die zur Impfung und deren Auffrischung ermuntern soll. Nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame soll dabei betont werden, so der Gedanke, der dahintersteht.

Die Pandemie ist noch nicht zu Ende aber in einer gemeinsamen Kraftanstrengung und mit Hilfe der neuen, an die Omikronvarianten angepassten Impfstoffe kann es gelingen, die Pandemie in eine Endemie zu überführen.

Neben Händehygiene, Abstand halten und Schutz von Nase und Mund bei Menschenansammlungen bleibt im kommenden Winter die Coronaschutzimpfung weiterhin die schärfste Waffe gegen das Coronavirus.

Geimpfte haben ein deutlich geringeres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu sterben. Im Falle einer Infektionen mit dem Coronavirus ist der Verlauf bei Geimpften in der Regel deutlich milder als bei Nicht-Geimpften. Auch die Gefahr, nach Genesung an Long Covid zu leiden, ist bei Geimpften und Geboosterten deutlich geringer. Die nun auch in Südtirol zur Verfügung stehenden bivalenten, an die Omikronvarianten angepassten Impfstoffe, schützen nun noch besser.

Empfohlen wird die Impfung mit den neuen bivalenten Impfstoffen allen über 60-Jährigen, welche die erste oder zweite Auffrisch-Impfung noch nicht erhalten haben sowie allen ab zwölf Jahren, mit Vorerkrankungen oder erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, die die erste oder zweite Auffrisch-Impfung noch nicht erhalten haben.

Dringend empfohlen wird die Impfung auch allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Seniorenwohnheime, dem gesamten Gesundheitspersonal und allen Schwangeren.

Mit den angepassten Impfstoffen impfen lassen können sich aber auch alle Personen über zwölf Jahre, welche die erste oder zweite Auffrisch-Impfung noch nicht erhalten haben.

Vormerken können sich Impfwillige entweder online über das Vormerkportal des

Südtiroler Sanitätsbetriebes (www.sabes.it/vormerken) oder telefonisch über die Einheitliche Vormerkstelle (Tel.: 0471 100 100 von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr).